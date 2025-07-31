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В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне угрозы ракет

Киев, Четверг 31 июля 2025 04:55
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В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне угрозы ракет Фото: киевляне прячутся на фоне ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 31 июля в Киеве прогремели громкие взрывы. Военные предупредили о ракетной опасности и фиксировали скоростные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

В частности, в 04:29 в Киеве второй раз за ночь объявили тревогу. Также сигналы тревоги прозвучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

В то же время военные проинформировали, что существует ракетная опасность.

Так, через несколько минут стало известно от Воздушных сил, что через Черниговскую область залетели крылатые ракеты и направились в столицу.

В 04:40 в Киеве прогремели взрывы, вероятно, от ракет "Искандер К".

Масштабная атака "Шахедов" по Киеву

В ночь на 31 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого пострадали люди, среди них и дети.

Больше всего в результате налета беспилотников пострадал Соломенский район. Также есть повреждения в Святшинском районе.

РБК-Украина собрало все, что известно об атаке дронов на столицу.

К слову, на днях глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что РФ намерена запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.

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