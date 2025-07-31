В Киеве второй раз за ночь воздушная тревога: Россия запустила ракеты

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины снова объявили в ночь на 31 июля. Причина - угроза баллистики, РФ запустила ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

Также Воздушные силы предупредили о движении крылатой ракеты курсом на Киев с востока.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:29. Также сигналы тревоги прозвучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Атака дронов на Киев

В ночь на 31 июля россияне также атаковали Киев ударными дронами. Воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа.

Больше всего пострадал Соломенский район, там обломки упали на дома, возникли пожары. Также есть повреждения в Святошинском районе.

Известно, что в Киеве есть пострадавшие в результате атаки. Больше о последствиях удара - в материале РБК-Украина.