Россияне нанесли почти два десятка ударов в Днепропетровской области: четверо раненых
Российские оккупанты в течение всего дня, 26 марта, атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Четыре человека получили ранения, изуродованы дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фейсбук главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Почти два десятка вражеских ударов по Никопольщине за день. Враг атаковал артиллерией, применял дроны-камикадзе. Целился по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах", - рассказал Лысак.
По словам главы ОГА, пострадали четыре мужчины в возрасте 33, 52, 63, 79 лет.
Кроме того, в результате российских атак повреждены три частных дома, несколько парников, гараж, спортзал, хозяйственная постройка. Избита и легковая машина.
Фото: последствия ударов РФ по Никопольскому району Днепропетровской области (facebook.com/permalink)
Российские атаки на Украину
Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Из-за этого в Кривом Роге произошло несколько пожаров.
В ОВА рассказали, что в городе из-за дроновых ударов были изуродованы административное здание, складские помещения, предприятие и шесть автомобилей. К счастью, обошлось без жертв и раненых.
Также Россия атаковала дронами Черкасскую область в ночь на 26 марта. Большинство беспилотников были направлены на Черкассы, есть повреждения.
Также сегодня утром стало известно, что этой ночью российские оккупанты ударили дронами по Ахтырке на Сумщине. Из-за вражеской атаки были повреждены гражданские объекты, в частности на территории рынка, и вспыхнул пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.