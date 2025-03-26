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Россия атаковала дронами Черкассы и область, поврежден объект инфраструктуры

Черкассы, Среда 26 марта 2025 09:33
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Россия атаковала дронами Черкассы и область, поврежден объект инфраструктуры Фото: россияне атаковали дронами Черкассы и область 26 марта, есть повреждения (иллюстрация/t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россия атаковала дронами Черкасскую область в ночь на 26 марта. Большинство беспилотников были направлены на Черкассы, есть повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр", - сообщил он.

По его словам, обошлось без пострадавших, а ВСУ уничтожили 12 БпЛА.

Последствия атаки РФ на Черкассы и область

В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры, пожар уже ликвидировали.

"Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия. Обследование территории продолжается", - отметил Табурец.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска начали атаковать Украину дронами с вечера, 25 марта. Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.

В частности, в окрестностях Киева был зафиксирован один вражеский БпЛА, который покинул воздушное пространство Киевской области. Поэтому тревогу в столице не объявляли. Кроме того, пострадавших и разрушений в пределах Киева допущено не было.

Добавим, что в ночь на 26 марта Россия запустила по Украине 117 беспилотников, дроны атаковали с четырех направлений.

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