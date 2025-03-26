Россия атаковала дронами Черкассы и область, поврежден объект инфраструктуры
Россия атаковала дронами Черкасскую область в ночь на 26 марта. Большинство беспилотников были направлены на Черкассы, есть повреждения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр", - сообщил он.
По его словам, обошлось без пострадавших, а ВСУ уничтожили 12 БпЛА.
Последствия атаки РФ на Черкассы и область
В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры, пожар уже ликвидировали.
"Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия. Обследование территории продолжается", - отметил Табурец.
Обстрел РФ по Украине
Российские войска начали атаковать Украину дронами с вечера, 25 марта. Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.
В частности, в окрестностях Киева был зафиксирован один вражеский БпЛА, который покинул воздушное пространство Киевской области. Поэтому тревогу в столице не объявляли. Кроме того, пострадавших и разрушений в пределах Киева допущено не было.
Добавим, что в ночь на 26 марта Россия запустила по Украине 117 беспилотников, дроны атаковали с четырех направлений.
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