Россия атаковала дронами Черкассы и область, поврежден объект инфраструктуры

Фото: россияне атаковали дронами Черкассы и область 26 марта, есть повреждения (иллюстрация/t.me dsns_telegram)

Россия атаковала дронами Черкасскую область в ночь на 26 марта. Большинство беспилотников были направлены на Черкассы, есть повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр", - сообщил он. По его словам, обошлось без пострадавших, а ВСУ уничтожили 12 БпЛА. Последствия атаки РФ на Черкассы и область В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры, пожар уже ликвидировали. "Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия. Обследование территории продолжается", - отметил Табурец.