Росіяни завдали майже два десятки ударів у Дніпропетровській області: четверо поранених
Російські окупанти протягом усього дня, 26 березня, атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Чотири людини отримали поранення, понівечені будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фейсбук голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Майже два десятки ворожих ударів по Нікопольщині за день. Ворог атакував артилерією, застосовував дрони-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах", - розповів Лисак.
За словами очільника ОВА, постраждали чотири чоловіки віком 33, 52, 63, 79 років.
Окрім того, внаслідок російських атак понівечені три приватні будинки, декілька парників, гараж, спортзал, господарська споруда. Побита й легкова автівка.
Фото: наслідки ударів РФ по Нікопольському району Дніпропетровської області (facebook.com/permalink)
Російські атаки на Україну
Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Через це у Кривому Розі сталося декілька пожеж.
В ОВА розповіли, що в місті через дронові удари були понівечені адміністративна будівля, складські приміщення, підприємство та шість автомобілів. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.
Також Росія атакувала дронами Черкаську область в ніч на 26 березня. Більшість безпілотників були спрямовані на Черкаси, є пошкодження.
Також сьогодні вранці стало відомо, що цієї ночі російські окупанти вдарили дронами по Охтирці на Сумщині. Через ворожу атаку були пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема на території ринку, та спалахнула пожежа.
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