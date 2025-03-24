Россияне нанесли массированный удар дронами по Изюму, произошел пожар

"Изюм под атакой вражеских беспилотников", - рассказал чиновник в своем Telegram-канале поздно вечером в понедельник.

Он отметил, что были зафиксированы удары четырнадцатью вражескими беспилотниками. Речь идет об атаке ударными беспилотниками типа "Шахед".

"В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры", - передал глава ОВА.

Чиновник добавил, что пока данных о возможных пострадавших нет. И призвал местных жителей находиться в укрытиях, поскольку угроза российских ударов остается.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером 24 марта был зафиксирован запуск со стороны российских захватчиков дронов-камикадзе в сторону Украины. Из-за угрозы атак "Шахедами" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось о работе сил и средств противовоздушной обороны на фоне дроновых ударов в некоторых регионах, в частности в Киевской области, где были замечены ударные БПЛА противника.

Добавим, сегодня представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне пытаются оснащать ударные дроны-камикадзе типа Shahed китайскими 16-канальными антеннами. Таким образом враг хочет обходить действие украинских средств радиоэлектронной борьбы.

К слову, в феврале в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что Россия продолжает модернизацию своих дронов-камикадзе "Шахед". В частности, их оснащают новым видом боевой части.

Российские обстрелы Изюма

Напомним, город Изюм был сильно поврежден во время вторжения РФ в Украину - населенный пункт в 2022 году был оккупирован росармией, но осенью того же года ВСУ освободили Изюм от российских захватчиков. С тех пор войска РФ постоянно атакуют город.

Например, вечером 15 марта росармия атаковала Изюм дронами, и в результате ударов один человек погиб, были ранены, в том числе подростки.

Также сообщалось, что 4 февраля российские оккупанты обстреляли город Изюм - сначала было известно о четырех погибших и около 20 раненых, но количество жертв удара продолжало расти. Позже стало известно, что количество раненых возросло до 50 человек, 5 человек погибли.