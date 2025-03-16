Россияне обстреляли Изюм: горели дома, есть жертва и раненые (фото)

Вечером 15 марта российская армия атаковала дронами город Изюм Харьковской области. Один человек погиб, есть раненые, в том числе подростки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Кроме того, в результате обстрела горели жилые дома на площадях 80 кв.м и 200 кв.м, также сухая трава площадью 1 га. Пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

"Пострадали три человека, из них двое подростков. Один человек погиб", - отметили в ГСЧС.

В частности, по данным спасателей, зафиксировано три попадания в частном жилом секторе.

Обстрелы Изюма

Изюм - город в Украине, центр Изюмского района Харьковской области. Лежит на берегу реки Северский Донец. Город был сильно поврежден во время вторжения РФ в Украину.

В 2022 году во время вторжения российских войск Изюм был оккупирован, но осенью того же года ВСУ освободили Изюм от оккупантов. С тех пор захватчики постоянно атакуют город.

Например, 4 февраля, российские оккупанты обстреляли город Изюм в Харьковской области. Сначала было известно о четырех погибших и около 20 раненых, но количество жертв удара продолжало расти. Позже количество раненых возросло до 50 человек, 5 человек погибли.

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