Россияне обстреляли Изюм: горели дома, есть жертва и раненые (фото)
Вечером 15 марта российская армия атаковала дронами город Изюм Харьковской области. Один человек погиб, есть раненые, в том числе подростки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Враг вчера вечером атаковал город Изюм на Харьковщине ударными БпЛА", - говорится в сообщении.
В частности, по данным спасателей, зафиксировано три попадания в частном жилом секторе.
"Пострадали три человека, из них двое подростков. Один человек погиб", - отметили в ГСЧС.
Последствия обстрела города Изюм Харьковской области 15 марта (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Кроме того, в результате обстрела горели жилые дома на площадях 80 кв.м и 200 кв.м, также сухая трава площадью 1 га. Пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.
Обстрелы Изюма
Изюм - город в Украине, центр Изюмского района Харьковской области. Лежит на берегу реки Северский Донец. Город был сильно поврежден во время вторжения РФ в Украину.
В 2022 году во время вторжения российских войск Изюм был оккупирован, но осенью того же года ВСУ освободили Изюм от оккупантов. С тех пор захватчики постоянно атакуют город.
Например, 4 февраля, российские оккупанты обстреляли город Изюм в Харьковской области. Сначала было известно о четырех погибших и около 20 раненых, но количество жертв удара продолжало расти. Позже количество раненых возросло до 50 человек, 5 человек погибли.
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