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Новая боевая часть и не только: в ГУР раскрыли, как Россия модернизирует "Шахеды"

Вторник 18 февраля 2025 18:58
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Новая боевая часть и не только: в ГУР раскрыли, как Россия модернизирует "Шахеды" Иллюстративное фото: Россия модернизирует "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия продолжает модернизацию своих дронов-камикадзе "Шахед". В частности, их оснащают новым видом боевой части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

В разведке отметили, что с начала 2025-го года в строении "Шахедов" зафиксирован ряд изменений:

  • новый вид боевой части весом 90 кг;
  • полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую;
  • в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.

Фото: Россия модернизирует "Шахеды" (t.me/DIUkraine)

Также на 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации обнаружен стикер с маркировкой на китайском и английском языках "Agricultural equipment parts". Вероятно, такой стикер использовали для введения в заблуждение о реальном происхождении и назначении CRP-антенны.

При этом, по данным ГУР, Россия все чаще использует китайскую продукцию, чтобы заменить компоненты из США и Евросоюза. В частности, в CRP-антенне одну из схем производства США заменили на ту, которую производят в Китае. При этом беспилотники получили новые серии - "Ъ" и "КЦ".

Также Россия пытается наладить производство аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3". Он оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость полета до 550-600 километров в час при дальности полета до 2 500 километров.

Россия использует "Шахеды"

Стоит заметить, что последнее время Россия запускает по Украине "Шахеды" фактически ежедневно.

В частности, сегодня, 18 февраля, враг запустил 176 ударных дронов. Украинским защитникам удалось сбить 103 вражеских беспилотника, еще 67 дронов были локационно потеряны.

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