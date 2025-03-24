Росіяни завдали масованого удару дронами по Ізюму, сталася пожежа

"Ізюм під атакою ворожих безпілотників", - розповів чиновник у своєму Telegram-каналі пізно ввечері у понеділок.

Він зазначив, що було зафіксовано удари чотирнадцятьма ворожими безпілотниками. Йдеться про атаку ударними безпілотниками типу "Шахед".

"Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури", - передав глава ОВА.

Чиновник додав, що наразі даних щодо можливих постраждалих немає. Та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях, позаяк загроза російських ударів залишається.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 24 березня був зафіксований запуск з боку російських загарбників дронів-камікадзе у бік України. Через загрозу атак "Шахедами" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Повідомлялось про роботу сил та засобів протиповітряної оборони на тлі дронових ударів у деяких регіонах, зокрема у Київській області, де були помічені ударні БПЛА противника.

Додамо, сьогодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни намагаються оснащувати ударні дрони-камікадзе типу Shahed китайськими 16-канальними антенами. Таким чином ворог хоче обходити дію українських засобів радіоелектронної боротьби.

До слова, у лютому в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що Росія продовжує модернізацію своїх дронів-камікадзе "Шахед". Зокрема, їх оснащують новим видом бойової частини.

Російські обстріли Ізюма

Нагадаємо, місто Ізюм було сильно пошкоджене під час вторгнення РФ в Україну - населений пункт у 2022 році був окупований росармією, але восени того ж року ЗСУ звільнили Ізюм від російських загарбників. З того часу війська РФ постійно атакують це прифронтове місто.

Наприклад, ввечері 15 березня росармія атакувала Ізюм дронами, й в результаті ударів одна людина загинула, були поранені, в тому числі підлітки.

Також повідомлялося, що 4 лютого російські окупанти обстріляли місто Ізюм - спочатку було відомо про чотирьох загиблих й близько 20 поранених, але кількість жертв удару продовжувала збільшуватися. Пізніше стало відомо, що кількість поранених зросла до 50 людей, 5 людей загинули.