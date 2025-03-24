Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером в понедельник, 24 марта, российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.