Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов
Вечером в понедельник, 24 марта, российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны еще во второй половине дня с восточного и северо-восточного направлений.
Согласно данным военных, по состоянию на 21:47 вражеские дроны двигались:
- в Николаевской области, курс - западный;
- в Полтавской области, курс - западный/северо-западный;
- в Черкасской области, курс - западный;
- в Черниговской области, курс - южный;
- в центральной части Сумской области, курс - юго-западный;
- в центре Киевской области, курс - западный.
- в Запорожской области, курс - западный/северо-западный;
- в Харьковской области, курс - западный;
По состоянию на 22:59 российские ударные БПЛА двигались:
- в Сумской области, курс - западный;
- в Полтавской области, курс - западный;
- в Черкасской области, курс - западный;
- в Днепропетровской области, курс - юго-западный.
В 23:26 объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве.
По состоянию на 23:27 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Воздушные атаки России
Днем 24 марта российские военные ударили ракетами по Сумам.
В результате атаки повреждения получили школа и многоэтажные дома, на месте прилетов возникли пожары. По последним данным, от обстрела пострадали 94 человека.
Российские захватчики совершенствуют ударные дроны "Шахед", чтобы чтобы сделать их неуязвимыми для украинских систем радиоэлектронной борьбы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.