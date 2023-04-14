Россияне нанесли авиационный удар по Орехову: есть разрушения

Российские военные нанесли авиационный удар по Орехову Запорожской области в пятницу, 14 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Оккупанты ударили по Орехову из самолетов Су-35.
В результате вражеской атаки разрушениям подверглись частные дома и здание Детско-юношеской спортивной школы.
Напомним, вчера россияне нанесли три авиаудара по Орехову, в результате чего пострадали многоэтажки и фабрика.
Кроме того, 11 апреля местный житель получил ранения в результате авиаудара по Орехову.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.