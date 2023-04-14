Россияне нанесли авиационный удар по Орехову: есть разрушения

Оккупанты ударили по Орехову из самолетов Су-35.

В результате вражеской атаки разрушениям подверглись частные дома и здание Детско-юношеской спортивной школы.

Напомним, вчера россияне нанесли три авиаудара по Орехову, в результате чего пострадали многоэтажки и фабрика.

Кроме того, 11 апреля местный житель получил ранения в результате авиаудара по Орехову.

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