Росіяни завдали авіаційного удару по Оріхову: є руйнування

Окупанти вдарили по Оріхову з літаків Су-35.

Внаслідок ворожої атаки руйнування зазнали приватні будинки та будівля Дитячо-юнацької спортивної школи.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали три авіаудари по Оріхову, внаслідок чого постраждали багатоповерхівки та фабрика.

Окрім того, 11 квітня місцевий мешканець отримав поранення внаслідок авіаудару по Оріхову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.