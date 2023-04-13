ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия нанесла три авиаудара по Орехову: атакованы многоэтажки и фабрика

Новина українською →
Заапорожье, Четверг 13 апреля 2023 12:30
Россия нанесла три авиаудара по Орехову: атакованы многоэтажки и фабрика Фото: оккупанты нанесли три авиаудара по Орехову Запорожской области 13 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 13 апреля, российские войска нанесли три авиаудара по прифронтовому Орехову Запорожской области. В регионе до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове", - рассказал он.

По словам главы региона, специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки.

"В настоящее время устанавливаются масштабы разрушений. Информация о пострадавших не поступала", - добавил Малашко.

Как сообщалось, в четверг, 13 апреля, по всем областям Украины объявили воздушную тревогу в связи с тем, что российские военные подняли в воздух истребитель.

Отметим, в четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.

Напомним, утром во вторник, 11 апреля, российские оккупанты атаковали Гуляйполе Запорожской области авиационной управляемой ракетой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область
NEWS
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно