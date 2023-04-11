В результате авиаудара по Орехову ранение получил местный житель (видео)

Во вторник, 11 апреля, россияне обстреляли Орехов в Запорожской области и ранили местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

"Российские преступники в очередной раз нанесли массированный авиационный удар по городу Орехов Пологовского района. Одна из сброшенных бомб попала в местное учебное заведение, взрывной волной повреждены близлежащие домовладения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 56-летний местный житель в результате мощного взрыва получил открытое осколочное ранение живота и травмы нижних и верхних конечностей.

Полицейские оказали раненому неотложную медицинскую помощь и на служебном автомобиле доставили его в ближайшее лечебное учреждение.