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Россияне нанесли авиационный удар по Орехову: есть разрушения

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Запорожская область, Пятница 14 апреля 2023 13:55
Россияне нанесли авиационный удар по Орехову: есть разрушения Фото: россияне нанесли авиационный удар по Орехову (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные нанесли авиационный удар по Орехову Запорожской области в пятницу, 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Оккупанты ударили по Орехову из самолетов Су-35.

В результате вражеской атаки разрушениям подверглись частные дома и здание Детско-юношеской спортивной школы.

Напомним, вчера россияне нанесли три авиаудара по Орехову, в результате чего пострадали многоэтажки и фабрика.

Кроме того, 11 апреля местный житель получил ранения в результате авиаудара по Орехову.

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