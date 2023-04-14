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Росіяни завдали авіаційного удару по Оріхову: є руйнування

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Запорізька область, П'ятниця 14 квітня 2023 13:55
Росіяни завдали авіаційного удару по Оріхову: є руйнування Фото: росіяни нанесли авіаційний удар по Оріхову (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові завдали авіаційного удару по Оріхову Запорізької області у п'ятницю, 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Окупанти вдарили по Оріхову з літаків Су-35.

Внаслідок ворожої атаки руйнування зазнали приватні будинки та будівля Дитячо-юнацької спортивної школи.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали три авіаудари по Оріхову, внаслідок чого постраждали багатоповерхівки та фабрика.

Окрім того, 11 квітня місцевий мешканець отримав поранення внаслідок авіаудару по Оріхову.

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