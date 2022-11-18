На фоне вербовки в "Вагнер". В РФ рекордно сократилось количество заключенных, - СМИ

В сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысяч человек. Сокращение тюремного населения происходит на фоне вербовки заключенных для участия в войне в отрядах ЧВК "Вагнера".

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о рекордном сокращении числа заключенных-мужчин в исправительных колониях общего и строгого режима. При этом количество находящихся в следственных изоляторах или колониях-поселениях, а также количество осужденных женщин практически не изменилось.

Как отмечает издание, на начало августа в исправительных колониях содержалось около 349 тысяч человек. К сентябрю их стало меньше на тысячу — это в общем-то соответствует многолетнему тренду на снижение числа заключенных. Однако к началу октября и началу ноября заметен резкий провал: 338 тысяч и 325 тысяч соответственно. Суммарно за два месяца из колоний исчезли более 23 тысяч узников.

В 2022 году Госдума не объявляла амнистию и не принимала законы, которые должны облегчить судьбу заключенных. Но с началом войны в России появился человек, обещающий свободу в обмен на участие в войне против Украины – это Евгений Пригожин, вербующий осужденных в ЧВК "Вагнера".

Вероятно, согласившихся по бумагам переводят в колонии в Ростовской области; как ФСИН объясняет их дальнейшее отсутствие в месте заключения, неясно. Родственникам завербованных отвечают, что их местонахождение - это секретная информация. Также неизвестно, как оформляют погибших на войне.