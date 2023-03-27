В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза атаки дронов

Сегодня, 27 марта, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Обновлено 22:26

В Киевской ОВА сообщили, что в области сейчас работают системы ПВО.

"Обезопасьте себя и близких - не покидайте укрытий. Верим в наши силы обороны", - добавили в ведомстве.

Обновлено 22:21

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу.

Обновлено 22:19

Жители Днепра услышали взрыв во время воздушной тревоги, сообщает "Суспільне Дніпро".

По состоянию на 22:11 воздушную тревогу уже объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Не игнорируйте воздушную тревогу", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

При этом в Киевской ОВА предупредили украинцев, что есть угроза атаки дронов.

"Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", - отмечают в ведомстве.