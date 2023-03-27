ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза атаки дронов

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 22:18
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза атаки дронов Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 марта, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 22:26

В Киевской ОВА сообщили, что в области сейчас работают системы ПВО.

"Обезопасьте себя и близких - не покидайте укрытий. Верим в наши силы обороны", - добавили в ведомстве.

Обновлено 22:21

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу.

Обновлено 22:19

Жители Днепра услышали взрыв во время воздушной тревоги, сообщает "Суспільне Дніпро".

По состоянию на 22:11 воздушную тревогу уже объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза атаки дроновФото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Не игнорируйте воздушную тревогу", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

При этом в Киевской ОВА предупредили украинцев, что есть угроза атаки дронов.

"Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня обстреляли Никопольский район при помощи беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак дрони Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет