В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза атаки дронов
Сегодня, 27 марта, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают пройти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 22:26
В Киевской ОВА сообщили, что в области сейчас работают системы ПВО.
"Обезопасьте себя и близких - не покидайте укрытий. Верим в наши силы обороны", - добавили в ведомстве.
Обновлено 22:21
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу.
Обновлено 22:19
Жители Днепра услышали взрыв во время воздушной тревоги, сообщает "Суспільне Дніпро".
По состоянию на 22:11 воздушную тревогу уже объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
"Не игнорируйте воздушную тревогу", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
При этом в Киевской ОВА предупредили украинцев, что есть угроза атаки дронов.
"Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", - отмечают в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня обстреляли Никопольский район при помощи беспилотников.
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