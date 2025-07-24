Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Российские войска вечером 24 июля запустили ударные дроны "Шахед" в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Сначала на севере Сумской области, в районе н.п.Белополье, на севере Черниговщины и на границе Харьковщины и Полтавщины были зафиксированы разведывательные беспилотники противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Были привлечены средства ПВО для их сбивания.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 20:30. Они двигались с севера Сумской области курсом на юг.

Позже новые группы вражеских дронов зафиксировали на границе Сумской и Черниговской областей, курс - западный/юго-западный.

Сейчас Воздушные силы сообщают о таком движении вражеских дронов:

Полтавская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления;

Черкасская область (Черкасский, Золотоношский р-ны) - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.

По состоянию на 22:13 российские "Шахеды" двигались:

в центральной части Сумской области, курс - южный/юго-западный;

на северо-востоке и в центральной части Полтавской области, курс - южный/юго-западный;

на востоке Черниговской области, курс - юго-западный.

По состоянию на 22:58 карта воздушных тревог Украины выглядела так: