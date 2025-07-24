Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Російські війська ввечері 24 липня запустили ударні дрони "Шахед" в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Спочатку на півночі Сумської області, в районі н.п.Білопілля, на півночі Чернігівщини та на межі Харківщини та Полтавщини були зафіксовані розвідувальні безпілотники противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Були залучені засоби ППО для їх збиття.

Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 20:30. Вони рухалися з півночі Сумської області курсом на південь.

Пізніше нові групи ворожих дронів зафіксували на межі Сумської та Чернігівської областей, курс - західний/південно-західний.

Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БПЛА з північно-східного напрямку.

Карта повітряних тривог станом на 22:07