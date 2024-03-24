РФ ударила по Львовской области "Кинжалами": есть "прилет" в уже атакованный объект ночью

Во время недавней тревоги оккупанты атаковали Львовскую область "Кинжалами". Есть повторное попадание в тот объект, который уже был атакован ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг из МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами", - рассказал он.

Предварительно, по его словам, есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

"Пожарные, тушившие пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место", - добавил Козицкий.