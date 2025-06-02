РФ ударила по Сумах: ранены две женщины, есть попадания в жилой сектор и инфраструктуру
В Сумах в результате обстрела ранены две женщины. Попадание зафиксировали в жилом секторе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.
Сегодня утром в Сумах прогремели взрывы. Российские войска атаковали промышленную и жилую инфраструктуру города.
По данным Сумской ОВА, около 10:15 зафиксировано попадание (тип оружия пока устанавливается) по объектам гражданского сектора. Известно о поражении по меньшей мере двух локаций.
Фото: Сумская ОГА сообщила о попадании в жилой сектор (t.me/Sumy_news_ODA)
В результате обстрела осколочные ранения получили две женщины - 57 и 43 лет. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают все экстренные службы. Последствия атаки уточняются.
Атака на Сумы
Напомним, что днем 20 мая российские захватчики ударили ракетой по городу Шостка Сумской области. В ОВА рассказали, что из-за обстрела была повреждена инфраструктура одного из предприятий, в городе началась аварийно-спасательная операция.
Кроме того, в ночь на 20 мая росармия атаковала дронами и авиабомбами Белопольскую и Юнаковскую общины Сумской области. Из-за атаки на одном из гражданских объектов произошел масштабный пожар.
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