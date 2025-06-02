РФ ударила по Сумах: ранены две женщины, есть попадания в жилой сектор и инфраструктуру

Фото: Сумская ОГА сообщила о попадании в жилой сектор (DSNSKyiv )

В Сумах в результате обстрела ранены две женщины. Попадание зафиксировали в жилом секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

Сегодня утром в Сумах прогремели взрывы. Российские войска атаковали промышленную и жилую инфраструктуру города. По данным Сумской ОВА, около 10:15 зафиксировано попадание (тип оружия пока устанавливается) по объектам гражданского сектора. Известно о поражении по меньшей мере двух локаций. Фото: Сумская ОГА сообщила о попадании в жилой сектор (t.me/Sumy_news_ODA) В результате обстрела осколочные ранения получили две женщины - 57 и 43 лет. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все экстренные службы. Последствия атаки уточняются.