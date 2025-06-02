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Россия ночью запустила десятки дронов и ракеты: ПВО обезвредила более половины целей

Понедельник 02 июня 2025 09:19
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Россия ночью запустила десятки дронов и ракеты: ПВО обезвредила более половины целей Иллюстративное фото: Россия ночью запустила десятки дронов и ракеты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 2 июня Российская Федерация (РФ) запустила всего 84 средства воздушного нападения, среди которых были и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела враг запустил:

  • 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений российских городов Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск;
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Воронежской области РФ;
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" из Брянской области.

Основными направлениями удара были:

  • Харьковская;
  • Черниговская;
  • Донецкая;
  • Херсонская области.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, противовоздушная оборона (ПВО) Украины обезвредила 52 средства воздушного нападения врага на востоке, юге и севере. Среди обезвреженных объектов:

  • 15 были сбиты огневым поражением;
  • 37 - локально потеряны или подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 1 июня враг выпустил рекордные 472 дрона.

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