Россия ночью запустила десятки дронов и ракеты: ПВО обезвредила более половины целей

В ночь на 2 июня Российская Федерация (РФ) запустила всего 84 средства воздушного нападения, среди которых были и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 08:30, противовоздушная оборона (ПВО) Украины обезвредила 52 средства воздушного нападения врага на востоке, юге и севере. Среди обезвреженных объектов:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 1 июня враг выпустил рекордные 472 дрона.

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