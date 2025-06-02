Россия ночью запустила десятки дронов и ракеты: ПВО обезвредила более половины целей
В ночь на 2 июня Российская Федерация (РФ) запустила всего 84 средства воздушного нападения, среди которых были и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела враг запустил:
- 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений российских городов Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск;
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из Воронежской области РФ;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" из Брянской области.
Основными направлениями удара были:
- Харьковская;
- Черниговская;
- Донецкая;
- Херсонская области.
К отражению воздушного нападения были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30, противовоздушная оборона (ПВО) Украины обезвредила 52 средства воздушного нападения врага на востоке, юге и севере. Среди обезвреженных объектов:
- 15 были сбиты огневым поражением;
- 37 - локально потеряны или подавлены РЭБ.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях", - добавляют Воздушные силы.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 1 июня враг выпустил рекордные 472 дрона.
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