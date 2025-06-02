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Россия дроном атаковала медиков в центре Херсона: есть погибший и раненые (фото)

Понедельник 02 июня 2025 22:39
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Россия дроном атаковала медиков в центре Херсона: есть погибший и раненые (фото) Иллюстративное фото: Россия дроном атаковала медиков в центре Херсона (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером понедельника, 2 июня, дроном атаковала медицинскую машину в центре Херсона. Погиб водитель транспорта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Инцидент произошел около 17:00, из-за вражеского удара транспортное средство - сгорело дотла.

"К сожалению, смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения. Мои соболезнования родным и близким убитого", - написал Прокудин.

Также были ранены двое работников поликлиники: мужчина и женщина, 1972 и 1966 годов рождения.

Фото: Россия дроном атаковала медиков в центре Херсона (t.me/olexandrprokudin)

Обстрелы Херсона и области

Российские военные регулярно применяют дроны для ударов по гражданской инфраструктуре и транспорту, в частности в прифронтовых районах Херсонской области.

Левобережье Херсонщины и в дальнейшем остается под оккупацией РФ. В то же время российские силы почти ежедневно обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Днепра.

Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.

Также 23 мая российские войска обстреляли район Херсона, из-за чего десять гражданских получили ранения, а трое погибли.

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