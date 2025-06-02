Россия дроном атаковала медиков в центре Херсона: есть погибший и раненые (фото)
Российская армия вечером понедельника, 2 июня, дроном атаковала медицинскую машину в центре Херсона. Погиб водитель транспорта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Инцидент произошел около 17:00, из-за вражеского удара транспортное средство - сгорело дотла.
"К сожалению, смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения. Мои соболезнования родным и близким убитого", - написал Прокудин.
Также были ранены двое работников поликлиники: мужчина и женщина, 1972 и 1966 годов рождения.
Обстрелы Херсона и области
Российские военные регулярно применяют дроны для ударов по гражданской инфраструктуре и транспорту, в частности в прифронтовых районах Херсонской области.
Левобережье Херсонщины и в дальнейшем остается под оккупацией РФ. В то же время российские силы почти ежедневно обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Днепра.
Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.
Также 23 мая российские войска обстреляли район Херсона, из-за чего десять гражданских получили ранения, а трое погибли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.