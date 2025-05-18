Россия атаковала Киевскую область более 150 дронами: пострадала целая семья
Российские оккупанты в ночь на 18 мая атаковали Киевскую область более 150 дронами. Это был один из самых массированных обстрелов региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.
В результате вражеской атаки в Обуховском районе пострадала целая семья. Погибла женщина 27 лет. Ее четырехлетний сын с осколочными ранениями лица доставлен в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.
Мужчина 59 лет (дедушка) был прооперирован, его состояние удовлетворительное. Он находится в травматологическом отделении местной больницы. 61-летняя бабушка получила многочисленные осколочные ранения и находится в местной больнице под наблюдением врачей.
Повреждения из-за атаки РФ
По данным Киевской ОГА, в Обуховском районе разрушен жилой дом, выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах. Также были повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, "Укрпочты", шиномонтажа, три частных дома и автомобили.
В Фастовском районе разрушены складские помещения и хозяйственное здание, повреждены два частных дома.
Фото: РФ атаковала Киевскую область 150 дронами (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Жителей Киевской области призвали в случае обнаружения подозрительных предметов не касаться их - они могут быть взрывоопасными.
"Не пытайтесь его передвигать или разбирать. Отойдите на безопасное расстояние и предупредите других об опасности. Немедленно сообщите о находке по номерам 101 или 102", - подчеркнул глава ОВА.
Рекордная атака дронов
В ночь на 18 мая Россия выпустила по Украине 273 дрона - это новый рекорд по количеству беспилотников, которые оккупанты выпустили за ночь. Прошлый рекорд был зафиксирован 23 февраля 2025 года, тогда РФ выпустила по Украине 267 беспилотников.
Силы ПВО ночью уничтожили 88 дронов, еще 128 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
В Киеве упали обломки вражеских дронов, обошлось без пострадавших. Но Киевская область, как известно, подверглась массированной атаке.
Больше о ночной атаке дронов РФ и ее последствиях - в материале РБК-Украина.
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