РФ ударила по жилому сектору Купянска: ранены три человека

Россия нанесла очередной удар по жилой застройке Купянска. Ранены три человека, среди них - пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 18 мая около 9:30 армия РФ сбросила авиабомбу на частный сектор в Купянске. Боеприпас попал в дорогу возле одного из домов.

В результате взрыва 55-летний мужчина получил ранения. Еще две женщины - 75 и 55 лет - получили острый эмоциональный шок. В городе также повреждены здания и хозяйственные постройки.

Фото: РФ ударила по жилому сектору Купянска

Предварительно установлено, что оккупанты использовали управляемую авиабомбу ФАБ-500 с модулем планирования и корректировки (УМПК).

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следователи вместе с прокурорами фиксируют доказательства очередного военного преступления России.