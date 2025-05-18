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РФ ударила по жилому сектору Купянска: ранены три человека

Воскресенье 18 мая 2025 14:37
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РФ ударила по жилому сектору Купянска: ранены три человека Фото: РФ ударила по жилому сектору Купянска (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла очередной удар по жилой застройке Купянска. Ранены три человека, среди них - пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 18 мая около 9:30 армия РФ сбросила авиабомбу на частный сектор в Купянске. Боеприпас попал в дорогу возле одного из домов.

В результате взрыва 55-летний мужчина получил ранения. Еще две женщины - 75 и 55 лет - получили острый эмоциональный шок. В городе также повреждены здания и хозяйственные постройки.

Фото: РФ ударила по жилому сектору Купянска

Предварительно установлено, что оккупанты использовали управляемую авиабомбу ФАБ-500 с модулем планирования и корректировки (УМПК).

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следователи вместе с прокурорами фиксируют доказательства очередного военного преступления России.

Обстрелы Купянска

Напомним, 3 мая россияне ударили по Купянску. Прямой удар авиабомбы пришелся на спасательную часть.

Ночью 4 мая российская авиация снова ударила по Купянску. В городе разрушены жилые дома, были раненые и масштабные пожары.

Также в апреле российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск. В результате обстрела пострадали три человека.

Одна из управляемых авиационных бомб попала во двор частного домовладения, в результате чего возник пожар. По другому адресу повреждено здание лечебного учреждения, горели 8 гаражных боксов и 3 медицинских автомобиля.

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