Россияне атаковали дронами Черноморск: в городе исчезла электроэнергия

В ночь на 31 августа российские террористы обстреляли ударными дронами город Черноморск в Одесской области и повредили объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, вражеские беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру Черноморска и его окрестностей.

"Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии. Работы по восстановлению уже начались. Критическая инфраструктура работает от генераторов", - отметил Кипер.

Также, по его словам, повреждены частные дома и административные помещения.

"В некоторых местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями. Пострадал один человек", - добавил руководитель ОВА.

Над ликвидацией последствий атаки работают все уполномоченные службы.

Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.