Россияне атаковали дронами Хмельницкий: в городе повреждения и пожары

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября совершили дроновую атаку по Хмельницкому. В городе в результате обстрела пожары и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Симчишина.

"В городе раздавались взрывы. Работали силы ПВО. К сожалению, в результате террористической атаки есть повреждения и возгорания. Спасатели уже устраняют последствия. Также есть поврежденные окна", - пишет он.

Мэр уточнил, что информации о пострадавших или погибших нет.

В то же время он предупредил, что в небе находятся самолеты стратегической авиации РФ, в связи с чем призвал людей реагировать на тревоги.