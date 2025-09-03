ua en ru
Россияне атаковали дронами Хмельницкий: в городе повреждения и пожары

Среда 03 сентября 2025 04:19
Россияне атаковали дронами Хмельницкий: в городе повреждения и пожары Фото: спасатели уже устраняют последствия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября совершили дроновую атаку по Хмельницкому. В городе в результате обстрела пожары и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Симчишина.

"В городе раздавались взрывы. Работали силы ПВО. К сожалению, в результате террористической атаки есть повреждения и возгорания. Спасатели уже устраняют последствия. Также есть поврежденные окна", - пишет он.

Мэр уточнил, что информации о пострадавших или погибших нет.

В то же время он предупредил, что в небе находятся самолеты стратегической авиации РФ, в связи с чем призвал людей реагировать на тревоги.

Обстрел Украины

Напомним, что этой ночью россияне совершили массированную атаку дронов по Украине. В основном под ударом вражеских беспилотников оказалась западная часть нашей страны.

В частности, взрывы были слышны в Луцке, Львове, Ровно, Хмельницком и других городах и областях Украины.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Хмельницкий Война в Украине
