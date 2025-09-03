ua en ru
Нет света, повреждены дома и есть пострадавшие: РФ атаковала Знаменку

Среда 03 сентября 2025 03:13
Нет света, повреждены дома и есть пострадавшие: РФ атаковала Знаменку Фото: в городе зафиксирован ряд повреждений (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 3 сентября атаковали Знаменскую громаду Кировоградской области. В результате обстрела возникли проблемы со светом, повреждены дома и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

Отметим, что этой ночью враг массированно атакует Украину дронами. Российские беспилотники были нацелены и на кировоградскую область.

"Вражеская дроновая атака на Знаменскую громаду, в частности по объектам АО "Укрзализныця". Есть возгорания в частных домовладениях", - писал глава ОВА в 02:01.

Сейчас Райкович сообщил, что есть уточненная информация о вражеской атаке.

Прошу не выкладывать никаких фото и видео в социальные сети. И не покидать безопасных мест до отбоя воздушной тревоги. В частности, в городе Знаменка пострадали три человека и им сейчас оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, повреждены 10 жилых домов, а также нет света.

"От электроснабжения отключены населенные пункты общины. На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции, психологи, медики. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение", - сказано в заметке.

Обновлено в 03:13

Глава ОГА уточнил, что количество пострадавших возросло до 5. Сейчас медики оказывают людям помощь, их жизни ничего не угрожает.

Также есть печальная новость о домах, но положительная о свете.

"Пострадавших от вражеского удара домов - 17. Один разрушен. Окружающие Знаменку населенные пункты уже заживляются. Обследование территории продолжается", - сообщил Райкович.

Обстрел Кировоградской области

Отметим, что россияне нередко атакуют Кировоградскую область дронами или же другими средствами, чтобы нанести ущерб.

Например, в ночь на 4 июля в регионе тоже фиксировались десятки беспилотников. В частности, в Знаменской громаде был частично поврежден дом. Также одна женщина получила ранения, ей оказали всю необходимую помощь.

