Россияне запустили "Искандер" и 120 дронов: детали ночной атаки по Украине
В ночь на 21 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 120 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam Воздушных сил ВСУ.
Читайте также: Россия готовит новые удары по энергетике: все службы получили задания
По данным военных, с 18:00 20 февраля до утра 21 февраля россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл. РФ, а также 120 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Около 80 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 21 февраля Россия в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками. По предварительным данным, дроны нанесли повреждения городской инфраструктуре и нескольким жилым объектам.
Также этой ночью российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов Сум. В результате атаки ранения получили три человека, среди которых двое детей.
Днем 20 февраля россияне атаковали Запорожье. Оккупанты ударили по одной из АЗС областного центра. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших.