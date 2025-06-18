Россияне запустили дроны-камикадзе в направлении Украины: где риск ударов

Первые дроны были зафиксированы в воздушном пространстве страны около 21:00 и двигались в восточной части Херсонской области курсом на Днепропетровскую область.

Около 22:00 движение первых дронов было зафиксировано в Сумской области курсом на юг. Также фиксировались дроны из акватории Черного моря, курсом на город Южный.

В 22:32 военные сообщили о движении беспилотников в направлении Кременчуга. Жителям советуют находиться в укрытиях.

По состоянию на 23:06 российские дроны двигались:

в южной и западной части Харьковской области, курс юго-восточный;

на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный;

в южной части Полтавской области, курс северо-западный;

на границе Сумской и Полтавской областей, курс южный;

западнее Кременчуга, курс северо-западный;

курсом на Каменское.

По состоянию на 23:49 российские ударные дроны двигались:

в северной части Черниговской области, курс западный;

на границе Сумской и Черниговской областей, курс западный;

в северной и северо-восточной частях Полтавской области, курс северо-западный;

в западной части Полтавской области, курс северный;

в южной части Харьковской области, курс юго-восточный.

По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог Украины выглядела так: