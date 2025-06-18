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Россияне запустили дроны-камикадзе в направлении Украины: где риск ударов

Среда 18 июня 2025 23:11
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Россияне запустили дроны-камикадзе в направлении Украины: где риск ударов Фото: российские захватчики снова терроризируют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы атакуют Украину ударными дронами. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые дроны были зафиксированы в воздушном пространстве страны около 21:00 и двигались в восточной части Херсонской области курсом на Днепропетровскую область.

Около 22:00 движение первых дронов было зафиксировано в Сумской области курсом на юг. Также фиксировались дроны из акватории Черного моря, курсом на город Южный.

В 22:32 военные сообщили о движении беспилотников в направлении Кременчуга. Жителям советуют находиться в укрытиях.

По состоянию на 23:06 российские дроны двигались:

  • в южной и западной части Харьковской области, курс юго-восточный;
  • на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный;
  • в южной части Полтавской области, курс северо-западный;
  • на границе Сумской и Полтавской областей, курс южный;
  • западнее Кременчуга, курс северо-западный;
  • курсом на Каменское.

По состоянию на 23:49 российские ударные дроны двигались:

  • в северной части Черниговской области, курс западный;
  • на границе Сумской и Черниговской областей, курс западный;
  • в северной и северо-восточной частях Полтавской области, курс северо-западный;
  • в западной части Полтавской области, курс северный;
  • в южной части Харьковской области, курс юго-восточный.

По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне запустили дроны-камикадзе в направлении Украины: где риск ударов

Воздушные удары России

В ночь на 18 июня, российский агрессор атаковал Украину 58 дронами с разных направлений. Основными направлениями удара были Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.

В частности, в Запорожье дроны уничтожили отделение "Новой почты".

Вечером в среду захватчики обстреляли из реактивных систем Сумскую громаду и повредили жилую инфраструктуру.

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