Россияне запустили дроны-камикадзе в направлении Украины: где риск ударов
Российские террористы атакуют Украину ударными дронами. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые дроны были зафиксированы в воздушном пространстве страны около 21:00 и двигались в восточной части Херсонской области курсом на Днепропетровскую область.
Около 22:00 движение первых дронов было зафиксировано в Сумской области курсом на юг. Также фиксировались дроны из акватории Черного моря, курсом на город Южный.
В 22:32 военные сообщили о движении беспилотников в направлении Кременчуга. Жителям советуют находиться в укрытиях.
По состоянию на 23:06 российские дроны двигались:
- в южной и западной части Харьковской области, курс юго-восточный;
- на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный;
- в южной части Полтавской области, курс северо-западный;
- на границе Сумской и Полтавской областей, курс южный;
- западнее Кременчуга, курс северо-западный;
- курсом на Каменское.
По состоянию на 23:49 российские ударные дроны двигались:
- в северной части Черниговской области, курс западный;
- на границе Сумской и Черниговской областей, курс западный;
- в северной и северо-восточной частях Полтавской области, курс северо-западный;
- в западной части Полтавской области, курс северный;
- в южной части Харьковской области, курс юго-восточный.
По состоянию на 23:29 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные удары России
В ночь на 18 июня, российский агрессор атаковал Украину 58 дронами с разных направлений. Основными направлениями удара были Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.
В частности, в Запорожье дроны уничтожили отделение "Новой почты".
Вечером в среду захватчики обстреляли из реактивных систем Сумскую громаду и повредили жилую инфраструктуру.
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