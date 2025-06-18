Россия выпустила по Украине более полусотни дронов: попадания в 9 локациях
Россия в ночь на 18 июня выпустила по Украине 58 дронов с разных направлений. Под ударом были три области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью Россия запустила по Украине 58 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда (Крым).
Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Всего силы ПВО обезвредили 30 дронов на востоке и севере страны. Из них 12 беспилотников сбили, еще 18 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 9 локациях. Основные направления удара - Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.
Удар по Запорожью
В ночь на 18 июня россияне ударили по Запорожью. По словам местных властей, оккупанты атаковали город 13 дронами.
Из-за атаки в Запорожье вспыхнули пожары, повреждены дома и автомобили. По состоянию на утро информации о погибших или пострадавших не поступало.
Кроме того, россияне уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье.
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