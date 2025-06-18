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Россия выпустила по Украине более полусотни дронов: попадания в 9 локациях

Запорожье, Среда 18 июня 2025 09:15
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Россия выпустила по Украине более полусотни дронов: попадания в 9 локациях Фото: РФ выпустила по Украине более полусотни дронов (facebook.com 23ombr)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 18 июня выпустила по Украине 58 дронов с разных направлений. Под ударом были три области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью Россия запустила по Украине 58 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда (Крым).

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего силы ПВО обезвредили 30 дронов на востоке и севере страны. Из них 12 беспилотников сбили, еще 18 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 9 локациях. Основные направления удара - Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.

Удар по Запорожью

В ночь на 18 июня россияне ударили по Запорожью. По словам местных властей, оккупанты атаковали город 13 дронами.

Из-за атаки в Запорожье вспыхнули пожары, повреждены дома и автомобили. По состоянию на утро информации о погибших или пострадавших не поступало.

Кроме того, россияне уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье.

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