Россия выпустила по Украине более полусотни дронов: попадания в 9 локациях

Фото: РФ выпустила по Украине более полусотни дронов (facebook.com 23ombr)

Россия в ночь на 18 июня выпустила по Украине 58 дронов с разных направлений. Под ударом были три области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью Россия запустила по Украине 58 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда (Крым). Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего силы ПВО обезвредили 30 дронов на востоке и севере страны. Из них 12 беспилотников сбили, еще 18 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 9 локациях. Основные направления удара - Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.