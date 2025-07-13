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"Шахеды" летели на Полтаву, гремели взрывы: первые последствия атаки

Воскресенье 13 июля 2025 22:17
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"Шахеды" летели на Полтаву, гремели взрывы: первые последствия атаки Фото: на месте происшествия медики оказывают пострадавшему человеку помощь (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 13 июля, россияне в очередной раз атаковали Полтавскую область дронами. На фоне обстрела в Полтаве раздавались взрывы, а в Полтавской общине есть последствия атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

В частности, в 20:02 Воздушные силы ВСУ сообщили, что на Полтаву с северо-востока двигались дроны. Позже исполняющая обязанности городского головы Екатерина Ямщикова подтвердила, что для города есть угроза ударов.

Уже в 20:52 местные СМИ писали, что дрон зафиксирован над западными окраинами Полтавы, в жители города слышали вечером около трех звуков, похожих на взрывы.

Позже с официальной информацией выступил глава ОВА. Владимир Когут подтвердил атаку на область. Он проинформировал, что большинство вражеский целей было сбито. Однако в Полтавской громаде зафиксированы последствия атаки РФ.

"В Полтавской громаде повреждены три жилых дома. Травмирован один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь", - написал он в 21:28.

Обстрелы Полтавы

Отметим, что россияне периодически атакуют Полтаву и область дронами.

В частности, 3 июля утром вражеские беспилотники ударили по зданию ТЦК. Посмо этого, в горле были повреждены дома, магазины, учебные заведения и автомобили.

Кроме того, в тот день также были жертвы. Вчера стало известно, что количество погибших в результате атаки РФ возросло до 4.

Подробнее о последствиях удара по Полтаве 3 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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