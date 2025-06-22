Россияне оставили без электричества тысячи людей в Запорожской области
В результате обстрела баллистическими ракетами Запорожского района вечером 22 июня тысячи абонентов остались без электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
"Вследствие вражеского удара в Запорожском районе без электроснабжения остались почти 5 тысяч абонентов. Как только позволит ситуация с безопасностью - энергетики начнут ремонтные работы", - сообщил он.
Также из-за атаки россиян произошел пожар в частном доме. Спасатели ГСЧС быстро устранили огонь, предварительно обошлось без пострадавших.
Россияне обстреливают Запорожье
Напомним, что 22 июня вечером в Запорожье прогремели сильные взрывы. Оккупанты ударили по окрестностям города баллистическими ракетами из района Таганрога.
Незадолго до этого, 18 июня, в Запорожье из-за атаки российских БПЛА было уничтожено отделение "Новой почты". А 14 июня оккупанты ударили по центру Запорожья дронами и сожгли там склад с гуманитарной помощью. Убытки оценили в 3 млн долларов.
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