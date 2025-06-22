Росіяни залишили без електрики тисячі людей у Запорізькій області
Внаслідок обстрілу балістичними ракетами Запорізького району ввечері 22 червня тисячі абонентів залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
"Внаслідок ворожого удару в Запорізькому районі без електропостачання залишились майже 5 тисяч абонентів. Щойно дозволить безпекова ситуація - енергетики почнуть ремонтні роботи", - повідомив він.
Також через атаку росіян сталася пожежа у приватному будинку. Рятувальники ДСНС швидко усунули вогонь, попередньо обійшлося без постраждалих.
Росіяни обстрілюють Запоріжжя
Нагадаємо, що 22 червня ввечері у Запоріжжі пролунали сильні вибухи. Окупанти вдарили по околицях міста балістичними ракетами з району Таганрогу.
Незадовго до цього, 18 червня, у Запоріжжі через атаку російських БПЛА було знищено відділення "Нової пошти". А 14 червня окупанти вдарили по центру Запоріжжя дронами та спалили там склад з гуманітарною допомогою. Збитки оцінили в 3 млн доларів.
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