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В Запорожье прогремели взрывы: возможен удар баллистикой

Украина, Воскресенье 22 июня 2025 21:40
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В Запорожье прогремели взрывы: возможен удар баллистикой Фото: Запорожье держится под обстрелами россиян (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Запорожье вечером 22 июня раздались сильные взрывы. Предварительно, россияне обстреляли город баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и местные каналы.

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров.

Запорожские каналы пишут, что взрывы прогремели не в области, а в самом городе. Сообщается, что в одном из районов Запорожья после двух взрывов виден дым - вероятно, начался пожар.

Федоров позже также обновил информацию, отметив, что в районах, где были слышны взрывы, работают экстренные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога. Граждан предупредили об угрозе пусков баллистических ракет из района Таганрога. Кроме этого, Запорожье находится под угрозой атаки российских ударных беспилотников.

Обстрелы Запорожья

Оккупанты периодически обстреливают областной центр Запорожской области. Так, 18 июня из-за атаки российских БПЛА было уничтожено отделение "Новой почты". В ночь на 17 июня Россия тоже била по Запорожью, повредив многоэтажку и общежитие.

14 июня оккупанты ударили по центру Запорожья дронами и сожгли там склад с гуманитарной помощью. Убытки оценили в 3 млн долларов.

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