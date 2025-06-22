В Запорожье прогремели взрывы: возможен удар баллистикой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и местные каналы.

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров.

Запорожские каналы пишут, что взрывы прогремели не в области, а в самом городе. Сообщается, что в одном из районов Запорожья после двух взрывов виден дым - вероятно, начался пожар.

Федоров позже также обновил информацию, отметив, что в районах, где были слышны взрывы, работают экстренные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога. Граждан предупредили об угрозе пусков баллистических ракет из района Таганрога. Кроме этого, Запорожье находится под угрозой атаки российских ударных беспилотников.