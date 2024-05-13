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Россияне захватили еще несколько сел и приближаются к Волчанску, - Deep State

Харьковская область, Понедельник 13 мая 2024 02:10
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Россияне захватили еще несколько сел и приближаются к Волчанску, - Deep State Фото: россияне активно продвигаются в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики продолжают наступательную операцию в Харьковской области. Враг оккупировал еще несколько сел и продолжает приближается к городу Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Deep State.

Так, вблизи населенного пункта Липцы враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы.

Продолжаются активные бои за село Лукьянцы, которые враг почти полностью оккупировал. Россияне пытаются закрепиться в Глубоком, пробуют продвигаться пехотой. Однако захватчики находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов Сил Обороны, что значительно затрудняет передвижение. К сожалению, их это не останавливает.

Кроме того, противник продолжает приближаться к Волчанску, закрепляться на окраинах для дальнейшего захода в город. Силы обороны встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать натиск. Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация гражданского населения.

"Сегодня россияне сосредоточились на попытках закрепиться на имеющихся рубежах для дальнейшего продвижения. Поражение со стороны Сил Обороны затрудняет движение, враг местами перегруппировывается и большее внимание сосредоточил на обстрелах населенных пунктов, тем самым использует возможность завести дополнительные резервы", - говорится в сообщении.

Россияне захватили еще несколько сел и приближаются к Волчанску, - Deep StateКарта: Deep State (t.me/DeepStateUA)

Наступление РФ в Харьковской области

Пропагандисты несколько месяцев подряд распространяли информацию о подготовке России к большому наступлению и оккупации Харькова. Однако в Вооруженных силах Украины неоднократно уверяли, что граница и областной центр надежно защищены.

10 мая российские войска начали масштабные обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области с территории Белгородской области. Только за первые сутки обострения из приграничной зоны было эвакуировано около 4 тыс. человек. Несмотря на это, в городе Волчанск и ряде других сел, остаются люди.

Утром 11 мая россияне начали прорыв через государственную границу в Харьковскую область. В частности, агрессор бросил в наступление отряды африканских наемников.

По состоянию на утро 12 мая россияне оккупировали шесть приграничных сел в Харьковской области. "Серая зона", где продолжаются бои, увеличилась.

За сутки агрессор сбросил на Волчанск и соседние села более 20 управляемых авиабомб. Сейчас продолжаются тяжелые бои за город.

В Минобороны Украины сообщили, что знали о планах врага и хорошо подготовились к наступлению.

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