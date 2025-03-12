Спецпредставитель Трампа посетит Москву на этой неделе, - Белый дом

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф поедет в Москву. Его визит состоится на этой неделе.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

"Мы призываем Россию принять предложение о 30-дневном прекращения огня, согласованный американцами с украинцами", - добавила она.

Таким образом Ливитт подтвердила слухи в СМИ о том, что Уиткофф посетит Россию. Она не уточнила дату визита.

Контакты США и России

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские чиновники поедут в Россию и обсудят там предложение о 30-дневном прекращении огня.

При этом, по словам американского лидера, он планирует на этой неделе провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

К слову, Уиткофф уже посещал Россию в феврале. Тогда он, по информации СМИ, мог встретиться с Путиным. Встреча продлилась около 3,5 часа.

Более детально о том, чьей идеей было заключение 30-дневного перемирия, - в материале РБК-Украина.

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