Россияне загнали в ловушку в Купянске полк собственной пехоты, - "АТЕШ"

Иллюстративное фото: российские военные в Купянске фактически в ловушке (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россияне загнали в Купянске в ловушку собственный 122-й мотострелковый полк. По документам, эта территория уже "захвачена", а в реальности там идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партизанского движения"АТЕШ".

Агент партизан в 122-м мотострелковом полку ВС РФ рассказал, что на Купянском направлении для этого подразделения сложилась критическая ситуация. Командование полка, чтобы быстрее доложить Кремлю об успехах, отчиталось о якобы "взятии под контроль" ряда позиций в городе и его окрестностях.

В документах россиян "захваченные" позиции указаны, как "тыловые". В реальности там ведутся ожесточенные бои. Это привело к интересному результату: штурмовые группы россиян, зажатые в городской застройке, не могут вызвать помощь и поддержку.

Например, запросы на артиллерийские удары по пулеметным гнездам и снайперским позициям ВСУ не проходят. Артиллерия 122-го полка руководствуется официальными указаниями штаба и докладами, где сказано, что позиции находятся под контролем российской армии. Поэтому огонь по этим координатам запрещен.

Ситуация прямо играет на руку украинским военным, поскольку из-за запрета командиры артиллерийских подразделений отказываются вести огонь и оставляют штурмовиков РФ без прикрытия.

"Пока командование рисует красивые отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без всякого шанса на помощь. Ложь генералов стала самым эффективным оружием против самой же российской армии", - резюмировали в "АТЕШ".

 

Напомним, что в ВСУ высмеяли и опровергли заявления Валерия Герасимова о якобы захвате российскими войсками поселка Купянск-Узловой. Этот населенный пункт в Харьковской области не только не находится под контролем оккупантов - он даже не расположен непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Купянск также не под контролем РФ. В результате операции ВСУ в декабре город был очищен от россиян, несколько сотен российских военных попали в окружение и истребляются украинскими военными. В частности украинские защитники установили контроль над зданием Купянского городского совета.

По данным украинских военных, все попытки прорыва российских войск в направлении Купянска стабильно завершаются для РФ значительными потерями. Город остается под контролем украинских защитников.

