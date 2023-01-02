Россияне заблокировали оккупированную деревню в Луганской области и вывезли половину жителей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как пишет Центр, село взяли в окружение и запретили въезд и выезд из-за успешных прилетов украинской артиллерии по враждебным позициям. Оккупанты обвинили в этих успехах ВСУ местное население.

"Известно, что в результате рейда уже 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск. К жителям села применяется "коллективная ответственность". При этом враг находится в ловушке своих иллюзий и не понимает, что на временно оккупированной территории почти каждый житель может сообщить об их позиции, потому что они оккупанты, а не "освободители", - объясняет ЦНС.

И отмечает, что такие меры не принесут российским захватчикам никаких результатов.