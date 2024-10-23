RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россияне, вероятно, взяли тактическую паузу на трех направлениях, - ОТГ "Луганск"

Иллюстративное фото: оккупанты взяли тактическую паузу на трех направлениях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На Краматорском, Торецком и Северском направлениях наблюдается уменьшение количества российских штурмов. Оккупанты, вероятно, взяли тактическую паузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

"Количество штурмов на этих направлениях (Краматорское, Торецкое, Северское - ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг, вероятнее всего, взял тактическую паузу для подведения, возможно, какого-то пополнения живой силы", - отметила Бобовникова.

Она добавила, что враг также может использовать паузу для пополнения боекомплекта, пополнения вооружения, а также переброски техники. 

Как спрогнозировала Бобовникова, когда россияне закончат подготовку, количество штурмов станет таким же, как и прежде. 

Бои за Торецк

Напомним, недавно российским оккупантам удалось зайти в Торецк. Сейчас там идут городские бои.

Как рассказывала Бобовникова 18 октября, россияне пытаются закрепиться в отдельных районах города, но украинские защитники не дают им этого сделать.

Военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина подчеркивал, что битва за Торецк может затянуться, поскольку там все еще есть уцелевшия здания, это помогает украинским защитникам обороняться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскВооруженные силы УкраиныТорецкВойна в Украине