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Битва за Торецк может затянуться: эксперт объяснил причину

Торецк, Донецкая область, Среда 16 октября 2024 20:37
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Битва за Торецк может затянуться: эксперт объяснил причину Фото: битва за Торецк может затянуться (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Алексей Гетьман

Торецк Донецкой области еще не полностью разрушен, там есть уцелевшие здания, что позволяет вести боевые действия. Поэтому битва за город может затянуться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге новой битвы. Чего ждать на фронте до зимы и удержат ли ВСУ "серую зону".

Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, в Торецке есть уцелевшие здания, а боевые действия в застройке могут затянуться на месяцы.

"Городские бои могут вестись на трех уровнях. Условно, на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях. Учитывая, что на востоке Торецкая находятся российские войска, вряд ли они сами себя будут обстреливать. А пока он не разрушен, как другие города , они еще очень долго будут его захватывать", - пояснил эксперт.

Ситуация в Торецке

Напомним, в конце сентября появилась первая информация о том, что российские оккупанты зашли на территорию Торецка. С тех пор там продолжались городские бои.

На днях сообщалось, что российские войска продвинулись в Торецке. В частности, оккупанты закрепились на двух улицах.

Как рассказали в ОТГ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецка. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.

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