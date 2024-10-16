Битва за Торецк может затянуться: эксперт объяснил причину

Торецк Донецкой области еще не полностью разрушен, там есть уцелевшие здания, что позволяет вести боевые действия. Поэтому битва за город может затянуться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге новой битвы. Чего ждать на фронте до зимы и удержат ли ВСУ "серую зону".

Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, в Торецке есть уцелевшие здания, а боевые действия в застройке могут затянуться на месяцы. "Городские бои могут вестись на трех уровнях. Условно, на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях. Учитывая, что на востоке Торецкая находятся российские войска, вряд ли они сами себя будут обстреливать. А пока он не разрушен, как другие города , они еще очень долго будут его захватывать", - пояснил эксперт.