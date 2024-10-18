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В Торецке ВСУ выбивают россиян из районов, где они пытаются закрепиться, - ОТГ "Луганск"

Торецк, Донецкая область, Пятница 18 октября 2024 17:37
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В Торецке ВСУ выбивают россиян из районов, где они пытаются закрепиться, - ОТГ "Луганск" Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты пытаются закрепиться в некоторых районах Торецка Донецкой области. Однако украинские войска не дают им этого сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские бойцы пытаются отвергать россиян из тех районов, где они якобы закрепились.

"Они пытаются занимать районы, где фактически ничего нет, ни домов, ни укрытий. Мы их пытаемся выбить из этих районов, нам это удается, они понесут потери и отступают", - рассказала Бобовникова.

Ситуация в Торецке

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские силы недавно вернули себе территорию в Торецке на фоне российских наступательных операций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что ВСУ вернули позиции в центре города.

Напомним, в конце сентября стало известно, что российские войска зашли на территорию Торецка. С тех пор там идут городские бои.

Недавно сообщалось, что российские войска продвинулись в Торецке. В частности, оккупанты закрепились на двух улицах.

Как ранее рассказали в ОТГ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецка. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.

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