В Торецке ВСУ выбивают россиян из районов, где они пытаются закрепиться, - ОТГ "Луганск"

Российские оккупанты пытаются закрепиться в некоторых районах Торецка Донецкой области. Однако украинские войска не дают им этого сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

"Они пытаются занимать районы, где фактически ничего нет, ни домов, ни укрытий. Мы их пытаемся выбить из этих районов, нам это удается, они понесут потери и отступают", - рассказала Бобовникова.

По ее словам, украинские бойцы пытаются отвергать россиян из тех районов, где они якобы закрепились.

Ситуация в Торецке

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские силы недавно вернули себе территорию в Торецке на фоне российских наступательных операций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что ВСУ вернули позиции в центре города.

Напомним, в конце сентября стало известно, что российские войска зашли на территорию Торецка. С тех пор там идут городские бои.

Недавно сообщалось, что российские войска продвинулись в Торецке. В частности, оккупанты закрепились на двух улицах.

Как ранее рассказали в ОТГ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецка. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.

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