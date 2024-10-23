Росіяни, ймовірно, взяли тактичну паузу на трьох напрямках, - ОТУ "Луганськ"

На Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках спостерігається зменшення кількості російських штурмів. Окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі телемарафону.
"Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорський, Торецький, Сіверський - ред.) дещо зменшилася. Ми пов'язуємо це з тим, що ворог, найімовірніше, взяв тактичну паузу для підведення, можливо, якогось поповнення живої сили", - зазначила Бобовнікова.
Вона додала, що ворог також може використати паузу для поповнення боєкомплекту, поповнення озброєння, а також перекидання техніки.
Як спрогнозувала Бобовнікова, коли росіяни закінчать підготовку, кількість штурмів стане такою самою, як і раніше.
Нагадаємо, нещодавно російським окупантам вдалося зайти до Торецька. Нині там точаться міські бої.
Як розповідала Бобовнікова 18 жовтня, росіяни намагаються закріпитись в окремих районах міста, але українські захисники не дають їм цього зробити.
Військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна наголошував, що битва за Торецьк може затягнутися, оскільки там все ще є вцілілі будівлі, це допомагає українським захисникам оборонятися.
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