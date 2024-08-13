В ВМС объяснили, почему в Азовском море нет российских подводных лодок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Вероятнее всего, подводные лодки (Черноморского флота РФ - ред.) в большинстве своем находятся на дежурстве в восточной части Черного моря. Что касается Азовского моря, там их пребывание фактически невозможно из-за малой глубины. Там они только могут находиться в надводном положении и достаточно ограниченными коридорами", - рассказал Плетенчук.

По его словам, в северной части Черного моря подводные лодки тоже не могут находиться из-за нехватки глубины для их полноценного применения. Когда РФ выпускает его в море, они, вероятнее всего, будут располагаться в восточной части.

"Надводными кораблями они не рискуют проходить, они находятся в пункте базирования "Новороссийск" в большинстве своем, а присутствие в море представлено именно подводной лодкой. Обычно это одна единица. Когда вы видите две, в большинстве случаев, это ротация", - пояснил спикер ВМС.

В то же время, Плетенчук отметил, что угроза с моря присутствует постоянно. Также в воздухе над Черным морем круглосуточно находится российская авиация.

"Мы постоянно фиксируем присутствие одного ракетоносителя, в основном находящегося на боевом дежурстве и не участвующего в применении. Что касается воздушных атак, уже в течение длительного времени эти воздушные атаки обычно отражаются", - добавил он.