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Почему российский флот не рискует выходить в Черное и Азовское моря: ответ Плетенчука

Четверг 22 августа 2024 13:05
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Почему российский флот не рискует выходить в Черное и Азовское моря: ответ Плетенчука Фото: спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Ситуация в Черном и Азовском морях остается стабильной. Уже не первый день в обоих морях не наблюдается никаких российских надводных кораблей.

Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, сейчас все боеспособные единицы российского флота находятся в пункте базирования "Новороссийск".

Плетенчук подчеркнул, что россияне преимущественно используют подводные лодки для присутствия в море.

"Фактически, одна подводная лодка выходит в море, ее сменяет другая. Это позволяет не только демонстрировать свое присутствие, но и обеспечивать охрану базы. Надводные корабли не рискуют выходить в море", - отметил он.

По его словам, межбазовые переходы российских кораблей пока отсутствуют. Последний переход состоялся во время выхода из Азовского моря, когда стало очевидно, что пребывание там является опасным.

"И вчера Военно-Морские Силы ВСУ в очередной раз подтвердили, что эта территория находится под нашим огневым контролем. Тогда они довольно быстро вернулись на эту базу. Из Крыма такой выход был так же после нескольких точных отработок", - рассказал Плетенчук.

Он также отметил, что наблюдать за переходами подводных лодок достаточно сложно из-за их кратковременности и максимальной скорости движения.

Ранее спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что Россия использует подлодки для выхода в Черное море, чтобы продемонстрировать свое присутствие.

Также Плетенчук рассказывал, что подлодки Черноморского флота РФ в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря.

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