Почему российский флот не рискует выходить в Черное и Азовское моря: ответ Плетенчука

Ситуация в Черном и Азовском морях остается стабильной. Уже не первый день в обоих морях не наблюдается никаких российских надводных кораблей.

Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, сейчас все боеспособные единицы российского флота находятся в пункте базирования "Новороссийск".

Плетенчук подчеркнул, что россияне преимущественно используют подводные лодки для присутствия в море.

"Фактически, одна подводная лодка выходит в море, ее сменяет другая. Это позволяет не только демонстрировать свое присутствие, но и обеспечивать охрану базы. Надводные корабли не рискуют выходить в море", - отметил он.

По его словам, межбазовые переходы российских кораблей пока отсутствуют. Последний переход состоялся во время выхода из Азовского моря, когда стало очевидно, что пребывание там является опасным.

"И вчера Военно-Морские Силы ВСУ в очередной раз подтвердили, что эта территория находится под нашим огневым контролем. Тогда они довольно быстро вернулись на эту базу. Из Крыма такой выход был так же после нескольких точных отработок", - рассказал Плетенчук.

Он также отметил, что наблюдать за переходами подводных лодок достаточно сложно из-за их кратковременности и максимальной скорости движения.