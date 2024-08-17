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Спикер ВМС объяснил, зачем РФ держит подводные лодки в Черном море

Суббота 17 августа 2024 17:36
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Спикер ВМС объяснил, зачем РФ держит подводные лодки в Черном море Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация выпускает свои подводные лодки в Черное море, чтобы поставить "галочку" о присутствии.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По его словам, россияне пытаются сохранить хотя бы номинальное присутствие в Черном море.

Тем временем Азовское море вражеские корабли покинули полностью. Плетенчук объясняет это тем, что максимальная глубина моря составляет 15 метров, поэтому там "подводной лодкой не разгонишься". Учитывая это, даже в надводном положении подводному кораблю в Азовском море будет тесно.

"А в Черном море глубина позволяет в принципе присутствовать. Вот они пытаются это присутствие демонстрировать таким образом. Выходить надводными лодками у них желания особого нет", - сказал спикер ВМС.

Напомним, что по словам Плетенчука, подводные лодки Черноморского флота РФ в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ВСУ нанесли удар по подводному корабль РФ "Ростов-на-Дону". В результате атаки судно утонуло в оккупированном Севастополе.

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