РФ ударила по офисному центру в Днепре, есть пострадавшие (видео)
Утром 28 сентября в Днепре прогремели взрывы - Россия атаковала центр города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Александра Ганжи, начальника Днепропетровской ОВД.
"Враг ударил по центру Днепра. Загорелся пожар. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
О количестве пострадавших и тяжести их травм информации нет.
По предварительным данным, Днепр был атакован реактивным дроном.
"Реактивный БпЛА на Днепр с юго-запада", - предупреждали Воздушные Силы в 11:14.
Напомним, ранее мы писали о жестокой атаке россиян на Харьков.
В результате падения КАБ вблизи жилых домов пострадали 35 человек, из них по меньшей мере 8 детей.
Утром РФ нанесла удар по предприятию пищевой промышленности в Житомирской области.
В результате атаки возник пожар.