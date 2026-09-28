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РФ ударила по офисному центру в Днепре, есть пострадавшие (видео)

11:40 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ ударила по офисному центру в Днепре, есть пострадавшие (видео) Фото: россияне ударили по центру Днепра (facebook.com DSNSKyiv)
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Утром 28 сентября в Днепре прогремели взрывы - Россия атаковала центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Александра Ганжи, начальника Днепропетровской ОВД.

"Враг ударил по центру Днепра. Загорелся пожар. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

О количестве пострадавших и тяжести их травм информации нет.

По предварительным данным, Днепр был атакован реактивным дроном.

"Реактивный БпЛА на Днепр с юго-запада", - предупреждали Воздушные Силы в 11:14.

Напомним, ранее мы писали о жестокой атаке россиян на Харьков.

В результате падения КАБ вблизи жилых домов пострадали 35 человек, из них по меньшей мере 8 детей.

Утром РФ нанесла удар по предприятию пищевой промышленности в Житомирской области.

В результате атаки возник пожар.

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