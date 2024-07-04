Россия потеряла в Украине более 547 тысяч военных: обновленные данные от Генштаба

Потери России в войне в Украине за сутки с 3 на 4 июля, составили 1200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 547 470 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 65 артиллерийских систем и 26 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, на фронте Силы обороны имели успех у Волчанска и под Кременной, а враг давит под Торецком.

По данным ISW, Вооруженные силы Украины формируют десять штурмовых бригад. Запад должен как можно скорее предоставить достаточное количество вооружений, чтобы новые соединения могли проводить контрнаступательные операции.

Минувшей ночью россияне атаковали нашу страну ударными дронами типа "Шахед". Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

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