ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах заявили об угрозе "Шахедов" с севера: где возможна атака

Среда 03 июля 2024 23:41
UA EN RU
В Воздушных силах заявили об угрозе "Шахедов" с севера: где возможна атака Фото: в нескольких областях Украины объявлена тревога из-за вражеских дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу поздно вечером, 3 июня. Причиной очередная атака российских захватчиков с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Так, дроны-камикадзе противника были зафиксированы на северном направлении.

В 23.26 военные предупредили об угрозе ударных БПЛА для Сумской и Черниговской областей.

Впоследствии стало известно, что вражеские воздушные цели направляются в сторону Конотопа.

"БпЛА в Сумской области в направлении Конотопа", - говорится в объявлении Воздушных сил в половине двенадцатого ночи.

В Воздушных силах заявили об угрозе &quot;Шахедов&quot; с севера: где возможна атака

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
DAILY
Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года